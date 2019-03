Granny Hair: Graue Haare färben

Nach dem Färben benötigt Ihr Haar viel Pflege, um die Feuchtigkeitspolster wieder aufzufüllen und nicht an Geschmeidigkeit zu verlieren. Wöchentliche Haarkuren sind demnach ratsam und fast schon Pflicht. Für den täglichen Bedarf können Feuchtigkeitssprays oder Haaröle, die besonders gut in den Spitzen angewendet werden können helfen. Damit sich kein ungewollter Gelbstich bildet, ist das Nutzen eines Silbershampoos ebenso sinnvoll. Dieses Einmal in der Woche an Stelle Ihres normalen Produkts beim Waschen verwendet und Ihr Granny Hair behält den gewünschten Farbton.