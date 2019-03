Nährwerte vom Granatapfel

Zugegeben: diese gehören nicht gerade zu den kalorienärmsten Früchten. Das bedeutet aber nicht, dass sie zum Abnehmen ungeeignet sind. In der Regel bringt es ein Granatapfel auf knapp 200 Gramm. 100 Gramm enthalten ca. 78 kcal, knapp 17 g Kohlenhydrate aus Zucker. Zudem enthält der Granatapfel Vitamine und wichtige Nährstoffe wie Vitamin C, Eisen, Kalzium und Kalium.

Granatapfel richtig öffnen: Am einfachsten öffnen Sie einen Granatapfel, in dem Sie diesen in der Mitte durchschneiden und mit einem Löffel auf die Schale klopfen – die Granatapfelkerne lösen sich ohne Probleme.

Im Video sehen Sie 3 einfache Tipps um ein Granatapfel zu entkernen: