Grab Bags: 3 gute Gründe, in eine Grab Bag zu investieren

Grab Bags – diese Bezeichnung bedeutet übersetzt so etwas wie "die Tasche unter den Arm packen". Grab Bags sind demnach Taschen, die nicht am Taschenhenkel oder über der Schulter getragen werden. Sie werden locker und lässig einfach unter den Arm geklemmt und bei Bedarf mit einer Hand fixiert. Typisch für Grab Bags ist das softe und sehr weiche Material, das nicht nur beim Tragen sehr angenehm ist, sondern auch in der Optik überzeugt. Deshalb werden sie auch oftmals als "Soft Bags" betitelt. Nichtsdestotrotz gibt es auch Grab Bags fernab der kissenähnlichen Oberfläche und mit extra Schulterriemen. Aber keine Sorge: Diesen können Sie beim Tragen gekonnt ignorieren.

Übrigens: Im Gegensatz zu einer Clutch, die man auch unter dem Arm oder in der Hand tragen kann, sind die sogenannten Soft Bags um einiges geräumiger – zudem bieten sie extra eine greifbare Außenfläche an und sitzen somit sicher in der Hand oder unter dem Arm.