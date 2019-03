Glitzer-Lidschatten: So funktioniert der Beauty-Trend im Alltag

Wenn es am Abend ruhig etwas mehr sein darf und goldfarbene oder rote Glitzer-Eyeshadows aufgetragen werden dürfen, bewegt sich die Farbpalette für den Tag im gesetzteren Bereich. Vor allem Erdtöne wie Braun oder Grau sind hier gefragt. Wer es softer mag, kann auf zarte Rosétöne zurückgreifen. Hier sollten Sie aber Vorsicht walten lassen und den Pinsel, am besten ein spezieller Lidschatten-Pinsel, nicht gleich komplett in das Produkt eintauchen. Besser: Tasten Sie sich langsam vor und tragen Sie erst vorsichtig den Lidschatten an der Augenpartie auf. Anschließend kann die Farbe intensiviert werden.

Fortgeschrittene können sich neben dem Ober- auch an das Unterlid herantrauen. Vor allem die äußere Partie kann Farbe vertragen, die Region innen sollte hingegen ausgespart werden, um das Auge optisch nicht kleiner zu machen.