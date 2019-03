Glamping: So glamourös ist das Wilderness-Festival in England

Glamping, was ist das überhaupt? In erster Linie ein Kofferwort aus den Begriffen „Camping“ und „Glamourös“. Diese Art von Urlaub etabliert sich immer mehr und gewinnt zunehmend an Bedeutung. Es ist die moderne Art des Campings, die Naturnähe mit Stil und Komfort vereint. Der Vorteil: Sie müssen Ihr eigenes Equipment wie Zelt & Co. nicht mitbringen, sondern können stressfrei und ohne Rückenschmerzen anreisen. Anstatt in einem Zelt sind Unterkünfte wie Tipis, Wohnmobile oder größere Lodge-Zelte die optimalen Schlafoasen.