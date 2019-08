Glättbürste: So funktioniert die Alternative zum Glätteisen

Nach dem Waschen wird das Haar geföhnt und dann in einem 2-in-1-Schritt gebürstet und geglättet. Die keramikbeschichteten Enden an den Borsten der Bürste reduzieren die Verbrennungsgefahr und sorgen für ein problemloses Bearbeiten. Die verschiedenen Temperatureinstellungen am Gerät, ermöglichen es alle Haartypen zu bearbeiten. Bei dünnem, feinem Haar verwenden Sie die niedrigste Einstellung und bei dickem, welligem Haar stellen Sie die höchste Hitzestufe ein. Anders als beim Glätteisen werden die Haarsträhnen nicht eingeklemmt und über die heißen Oberflächen des Glättgeräts gezogen, sondern lediglich leicht durch die Borsten gestrichen. Diese wesentlich schonendere Variante für Ihr Haar verhindert, dass ihr Haar schnell abbricht. Die Glättbürste liegt sehr einfach in der Hand und kann kontrolliert angewendet werden, egal bei welcher Haarstruktur.