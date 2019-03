Während man Kaffee eher am Morgen und am Nachmittag genießt, ist der Gin Tonic Coffee eher als Dessert-Drink gedacht und kann so zum Beispiel einen süßen Tiramisu ersetzen. Das Koffein bringt die Verdauung in Schwung, der Alkohol kann vor allem fettige Speisen neutralisieren.

Die Idee des Gin Tonic Coffee stammt übrigens von Gin Foundry und die beiden Geschwister Olivier und Emile Ward schwören auf dieses Rezept:

Zutaten

Gin 35ml (In der Gin Foundry wird ausschließlich Sipsmith verwendet) 10 ml Cold Brew Coffee Tonic-Wasser Zitronenschale

Gin wird mit Tonic Water aufgefüllt, anschließend fügt man den Cold Brew Coffee hinzu. Die Zitronenschale verleiht dem Ganzen eine süßlich-herbe Note. Lecker!