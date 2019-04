Mittelscheitel, die blonden Haare im Sleek Look, dazu ein verführerischer Eyeliner und feuerrote Lippen: Gigi Hadid zog zum Auftakt der Berlin Fashion Week alle Blicke auf sich.

Als Ehrengast nahm das US-amerikanische Topmodel bei der "Power of Colours"-Show von Maybelline in der Front Row Platz und posierte für die Fotografen vor einer Miniaturausgabe des Brandenburger Tors - gebaut aus Lippenstiften, Lidschatten und Co.

Als Outfit wählte Gigi Hadid eine figurbetonte, schwarze Robe der New Yorker Designerin Sally LaPointe mit Leder- und See-Through-Elementen sowie einem mit Straußenfedern besetzten Saum. Dazu kombinierte sie passende High-Heels von Kurt Geiger.

Ein Blick hinter die Kulissen zeigt auch, wer für den Beauty-Look der blonden Schönheit verantwortlich war: Das Make-up kreierte die international renommierte Make-up Artistin Loni Baur, die Haare wurden von Peter Lux gestylt, die beide ihre Zusammenarbeit mit Gigi Hadid für Instagram festhielten.

Einen ähnlichen Make-up Look zeigte Gigi Hadid bereits vor einem Jahr, als sie über ihren Instagram ihr Engagement für Maybelline bekannt gab. Hier sehen Sie das Foto noch einmal: Gigi Hadid für Maybelline

Und so sah Gigi Hadid vor ihrem großen Durchbruch aus!