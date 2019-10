Giambattista Valli X H&M

Einmal im Jahr bietet der schwedische Modekonzern H&M in Kooperation mit einem etablierten Modedesigner eine Kollektion an. In diesem Jahr wurde Giambattista Valli auserkoren. Bereits im Sommer 2019 konnten sich Modefans von seinem Talent überzeugen, als ein kleiner Vorgeschmack auf die Zusammenarbeit in die Läden kam. Model Kendall Jenner zierte als Gesicht für den Pre-Drop die Kampagne.

Der französische Designer Valli, der hauptsächlich für seine extravaganten Roben aus Tüll bekannt ist, kleidete schon halb Hollywood ein, darunter Stars wie Lily Collins, Amy Adams oder Emma Roberts. Besonders bei der Met-Gala sind seine Kreationen beliebt, die vor Eleganz und Glamour nur so sprühen und perfekt den Anlass wiederspiegeln.

Kein Wunder also, dass H&M ihn nun verpflichtet. Neben den Tüll-Kleidern konzentriert sich die Kollektion auf tragbare Ableger seiner Haute Couture: Lange Maxikleider, Volantblusen und Rüschenröcke gehören zu den It-Pieces der Kollaboration. Passende Accessoires wie Handtaschen, High Heels und Strumpfhosen komplementieren die Linie für H&M.

Sowohl für Frauen, als auch für Männer ist die Designer-Kooperation ab dem 7. November 2019 in ausgewählten Stores und online erhältlich.