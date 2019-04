Damit Sie die Sonne in diesem Sommer noch mehr genießen können,verlost La Mer luxuriöse Produkte aus der Soleil de la Mer Collection, die Ihrer Haut optimalen Schutz bieten und kühlende Feuchtigkeit spenden.

Zwölf Jahre und 6000 Experimente dauerte es, bis Raumfahrtphysiker Dr. Max Huber die kostbare und kraftvolle Miracle Broth™, das Herzstück von La Mer, entwickelte. Aus nährstoffreichem Seetang und anderen reinen Inhaltsstoffen gewonnen, regt die Miracle Broth™ die Zellerneuerung an und taucht die Haut in die regenerativen Kräfte des Meeres.

Bei den Soleil de la Mer Produkten versorgt die Miracle Broth™ die Haut in Kombination mit dem Golden Algae Ferment mit hoch aktiven Anti-Aging Wirkstoffen und lässt sie in jugendlicher Frische erstrahlen.

The Reparative Face Sun Lotion SPF 30 und The Reparative Body Sun Lotion SPF 30 wurden für hohe und effektive Schutzleistungen gegen UVA und UVB Strahlen entwickelt. So wird zukünftigen Hautschäden entgegen gewirkt, Feuchtigkeit zugeführt und vorhandene Schäden repariert.

Nach dem Sonnenbad stillt The After Sun Enhancer die Haut und bietet kühlende Frische. Die Haut wird beruhigt und die Sonnenbräune wird sichtbar verlängert.

Die Soleil de la Mer Texturen sind zart, nicht fettend und ziehen sofort in die Haut ein — ganz ohne Rückstände.

Das können Sie gewinnen:

Wir verlosen zwei Pakete von La Mer: Jeweils einmal enthalten sind The Reparative Face Sun Lotion SPF 30, The Reparative Body Sun Lotion SPF 30 und The After Sun Enhancer aus der Soleil de la Mer Collection im Gesamtwert von rund 650€.

Dieses Gewinnspiel ist bereits abgelaufen. Eine Teilnahme ist nicht mehr möglich.