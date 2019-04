Viele Frauen kennen das Phänomen: Während einer Schwangerschaft sind die Haare so dicht und glänzend, wie nie zuvor und auch beim Kämmen bleiben kaum Haare in Kamm oder Bürste zurück. Dieser traumhafte Zustand lässt jedoch kurz nach der Geburt schlagartig nach. Plötzlich werden die Haare spröde und glanzlos, oder sogar grau und in der Bürste bleiben ganze Strähnen zurück.

Mediziner machen dafür nicht den Stress der ersten Zeit mit einem Neugeborenen verantwortlich, sondern gehen davon aus, dass der starke Abfall des Sexualhormons Östrogen nach einer Schwangerschaft für diesen rapiden Abschwung verantwortlich ist. Das Gute in dieser Phase: Der Östrogenspiegel pendelt sich wieder ein, was wiederum das Haar stärkt.

In den Wechseljahren sinkt der Östrogenspiegel zwar nicht so rapide ab, dafür aber leider dauerhafter, was zahlreiche Symptome mit sich bringt, von denen eines der Haarausfall ist. Eine Hormonbehandlung während der Wechseljahre soll auch auf die Beschaffenheit von Haut und Haaren einen positiven Effekt haben, ob die Einnahme aber grundsätzlich sinnvoll oder zu risikoreich ist, bleibt unter Ärzten umstritten.

Noch mehr Infos zu gesunden Haaren finden Sie hier.//www.was-ist-antiaging.de/pflegetipps-fuer-schoene-haare/]