Gesunde Getränke für den Sommer

Gesund und fit mit Your Super

Als Michael Küch mit Anfang 20 an Krebs erkrankte, machte er sich gemeinsam mit seiner Freundin Kristel auf die Suche nach nährstoffreichen Superfoods, um sein Immunsystem nach der Chemo wieder zu stärken. Nachdem die beiden keine Mischungen finden konnten, entschlossen sie sich, einfach selbst Mixe auf den Markt zu bringen: Your Super war geboren. Die nährstoffreichen Superfood-Mischungen lassen sich easy über Müslis, Joghurts & Co. streuen, mit Smoothies, Pflanzenmilch oder einfachem Wasser vermischen und sind eine tolle Ergänzung für jeden Lebensstil: Ob Sportskanone, Couch-Potatoe oder Workaholic. Unser Favorit ist die Sorte Forever Beautiful. Der Mix stärkt die Haut von Innen und verleiht ihr so einen einzigartigen Glow. Neben Acai und Maca sind in dem Pulver außerdem Acerola, Maqui, Chia Samen und Blaubeeren enthalten. Köstlich!

Die hochwertigen Mischungen bestehen ausschließlich aus hochwertigen Superfoods und kommen ganz ohne Zusatzstoffe aus. Besonders toll: Das Unternehmen spendet mit jedem verkauften Mix ein Nahrungspaket für mangelernährte Kinder an die Organisation Action Against Hunger und unterstützt diverse lokale Projekte in den Anbaugebieten.

Über Your Super, um 25 Euro (150 Gramm)