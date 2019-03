Gönnen Sie sich und Ihrer Haut an einem Abend in der Woche ein rundum pflegendes Ritual, das Ihre Haut prima auf die winterlichen Strapazen der kommenden Tage vorbereitet. Denn: trockene Hautschuppen sterben aufgrund der schlechteren Durchblutung der Haut schneller ab und verhindern so die körpereigene Regeneration. Peelings können dem entgegenwirken, sollten aber nicht zu häufig angewendet werden - ein Mal pro Woche reicht vollkommen. Um Ihre Haut mit einem Gesichtspflege-Ritual wieder zum Strahlen zu bringen, verwenden Sie nach dem Peeling außerdem eine pflegende Gesichtsmaske, die Ihre Haut bis in die tiefen Hautschichten pflegt. Für den krönenden Abschluss sorgen reichhaltige Gesichtsöle, die mit den Fingern in die Haut einmassiert zusätzlich für einen genüsslichen Relax-Moment sorgen.