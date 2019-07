Gesichtspflege: Die 5 besten Hautseren

Diese Seren funktionieren als Kur oder in einem speziell auf den Hauttyp abgestimmten Mix - sehr individuell, sehr effektiv.

2. Typ-Frage: Individuelle Pflege nach dem Baukastenprinzip.

Einen von drei Moisturizern als Basis wählen und mit einem aus fünf Boostern anreichern: "Clinique IS" von Clinique, um 48 Euro

3. ALL IN: Besonders intensiv ist die Anwendung von Seren in einer Sieben-Tage-Kur

Anti-Aging mit Pflanzenextrakten und Zwei-Phasen-Wirkung: "Double Serum" von Clarins, um 83 Euro