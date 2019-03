Gesichtspflege ab 30 – diese 6 Gewohnheiten sollten Sie ab jetzt in Ihre Beauty-Routine einbauen

Nicht umsonst hat sich der Schönheitsschlaf in unserem Sprachgebrauch manifestiert. Es ist klinisch bewiesen, dass sich die Haut während des Schlafes am besten vom Alltagsstress und den äußeren Einflüssen erholen kann. Deshalb gilt: Gönnen Sie Ihrer Haut die maximale Ladung an Ruhezeit – am besten acht Stunden und auf einem glatten Kissenbezug aus Seide, damit sich keine Abdrücke bilden können.