Eine Gesichtsmaske ist eine gute Ergänzung zur täglichen Pflege. Doch wie oft soll man sie anwenden? Und vor allem wann? "Eigentlich je nach Bedarf", sagt Natalie Franz. "Wenn man auf der Party heute Abend mit toller Haut glänzen möchte, dann unbedingt vor dem Ausgehen eine Feuchtigkeitsmaske, dann sitzt auch das Make-Up besser. Aber natürlich auch am Morgen, um der Haut den richtigen Energy-Boost für einen langen Tag zu geben. Ich verbinde die Maske mit einem entspannenden Ritual, nehme mir dann eine kleine Auszeit von 20-30 Minuten und atme tief durch."

Spezielle Masken (z.B. die "Beauty Sleeping Mask" von Shiseido, um 45 Euro, oder die "Drops of Youth Bouncy Sleeping Mask" von The Body Shop, um 26 Euro) können auch über Nacht angewendet werden, da sie die Wirkstoffe aller anderen Pflegeprodukte in der Haut einschließen und feine Linien und dunkle Schatten quasi wie im Schlaf eliminieren.