Gesetzlicher Menstruationsurlaub wird Realität

In den sozialen Medien wird der Gesetzesentwurf lautstark als Schritt in die richtige Richtung gefeiert, aber es gibt auch Kritiker. Ein "zusätzlicher" gesetzlich verankerter Urlaubsanspruch von drei Tagen im Monat nur für Frauen – mit 36 Tagen deutlich mehr als der durchschnittliche Jahresurlaubsanspruch eines deutschen Arbeitnehmers - würde nicht nur für Missstimmung im Team, sondern für noch mehr Diskriminierung von Frauen in der Arbeitswelt sorgen.

Werden Frauen selbst 2017 noch im Gegensatz zu ihren männlichen Kollegen schlechter bezahlt, werden seltener eingestellt und befördert, weil der Arbeitnehmer immer im Hinterkopf hat, dass die potentielle Arbeitnehmerin durch Kinderwunsch ausfällt, könnte sich die Stellung der Frau durch ein solches Gesetz noch mehr verschlechtern. Schließlich entstehen dem Arbeitgeber durch den bezahlten Menstruationsurlaub Kosten, die der männliche Bewerber ohne Uterus nicht verursacht.