Weihnachtsdeko von Georg Jensen

Die schwedische Designerin Monica Förster hat gemeinsam mit Georg Jensen eine Weihnachtskollektion entworfen – die ist so traumhaft schön, dass wir jedes Teil für uns haben möchten! Die Kollektion ist von der Natur inspiriert, ein Wintervogel, eine Eichel, ein Vogelhaus und ein Tannenzapfen stehen im Fokus der Christmas Collectibles 2018. Die Produkte sind erhältlich in Messing mit 18 KT Goldauflage sowie in Messing mit Palladiumauflage und funkeln wundervoll – nicht nur an Weihnachten.

Anhänger Vogel ca. 60 Euro, Eichel normal rund 22 Euro