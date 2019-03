Geschenke zum Valentinstag

Fendi Mon Trésor Mini-Bag

All we want for valentine's day is ... die neue Mini-Bag Mon Trésor von Fendi. Der ikonische Strap You erscheint in einer Mini-Version aus rotem Leder und mit „LOVE“ Schriftzug. Ein rotes Herz ziert die Pompon-Bag-Charms aus Fuchspelz – wir haben uns glatt noch einmal verliebt.