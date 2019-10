Gerstenkorn am Auge: Ursachen und Behandlung

Der Unterschied zwischen Gerstenkorn und Hagelkorn

Manchmal klagen Menschen über ein lästiges Gerstenkorn, tatsächlich leiden sie aber an einem Hagelkorn (in der Medizin auch Chalazion genannt) – hier gibt es einen wichtigen Unterschied: Anders als beim Gerstenkorn, bei dem Bakterien eine Entzündung einer Drüse hervorrufen, ist beim Hagelkorn eine Talgdrüse verstopft. Da beides am Auge auftreten kann und sie eine ähnliche Größe haben, werden die beiden Erscheinungen häufig miteinander verwechselt. Um den Unterschied zu erkennen, sollten Sie daher überprüfen, ob sich die Haut am Augenlid bewegen lässt. Wenn dies der Fall ist und die Berührung nur wenig Schmerzen bereitet, handelt es sich höchstwahrscheinlich um ein Hagelkorn. Es braucht für gewöhnlich etwa zwei Wochen, um von allein zu verschwinden, daher sollte man sich auch deshalb zunächst keine Sorgen machen. Wer nach dieser Zeit allerdings noch immer Probleme damit hat, sollte einen Arzt konsultieren und es gegebenenfalls operativ entfernen lassen.

MADAME.de-Tipp: Wenn Sie häufiger an Gersten- oder Hagelkörnern leiden, kann es sinnvoll sein, dies mit einem Arzt zu besprechen. Dies kann ein Anzeichen dafür sein, dass Ihr Immunsystem geschwächt ist oder Sie an Diabetes mellitus leiden.

Sind Milien auch Gerstenkörner und wie kann man sie entfernen?

Milien, oft auch als Grießkörner oder Hautgrieß bekannt, sind keine Gerstenkörner, sondern kleine, harmlose Zysten unterhalb der Haut. Die Verhärtungen bilden sich aus bisher ungeklärter Ursache an den Talgdrüsen, wenn sich dort Zellen verhornen. Sie sind ein kosmetisches Problem ohne Krankheitssymptome und lassen sich von einem Dermatologen oder bei einer Gesichtsbehandlung durch geschultes Kosmetikpersonal entfernen. Dabei wird die Haut leicht angeritzt, um die Milien nahezu schmerz- und narbenfrei herausdrücken zu können. Sie können am ganzen Körper, vorrangig aber im Gesicht und somit auch am Auge auftreten. Wenn Milien am Sehorgan zutage treten, ist es ratsam, dass ein Arzt das Grießkorn entfernt, denn die Gefahr ist hoch, dass die sensible Haut oder gar das Auge verletzt wird und sich dadurch entzündet.