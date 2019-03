2. Polka Dots wirken verspielt und dennoch erwachsen

Polka Dots sind das perfekte Pendant zwischen verspielt und erwachsen. Der typische Stil der 90er lässt gepunktete Kleider ein wenig Retro wirken, die Kombination per se sorgt schließlich für die wichtigen Details: Sneakers verleihen dem Outfit einen lässigen und verspielten Hauch, eine Lederjacke sorgt für gekonnte Coolness. Für welchen Stil Sie sich auch entscheiden: Kleider mit Polka Dots werden jedem Look gerecht.

3. Polka Dots kommen nie aus der Mode

Was lohnt sich mehr, als in ein Kleidungsstück zu investieren, dass nie aus der Mode kommt? Kleider mit Polka Dots sind somit die optimale Wahl. Wir empfehlen Ihnen den Klassiker in Midi-Länge und in schwarz/weiß. Dieser Stil lässt sich optimal mit einem Samtblazer und High Heels zum Dinner stylen, mit Boots und einem Trenchcoat für das Office und die Kombination mit Jeansjacke und Sneaker ist perfekt für einen Sonntagsspaziergang.