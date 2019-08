Georgien: Das Traumziel für Entdecker

Georgien: Land der Legenden

Als Gott die Erde schuf und Land verteilte, so erzählt es eine alte Legende, kam ein Volksstamm zu spät. Aber die Menschen beklagten sich nicht, sondern begannen zu singen und zu tanzen. Das gefiel Gott, und er gab ihnen das Stück Land, das er eigentlich für sich vorgesehen hatte: Georgien, das Paradies. Die Georgier lieben diesen Mythos und erzählen ihren Besuchern gerne davon.

Und tatsächlich hat ihr Land etwas Paradiesisches: Zwischen West und Ost, zwischen Tradition und Moderne gibt es alles und davon reichlich, unberührte Landschaften mit einer atemberaubenden Bergwelt, zahlreiche Flüsse, klare Seen, sonnige Täler mit hervorragendem Wein und eine Gastfreundschaft, die ihrerseits schon wieder sagenhaft ist. In der Fläche gerade mal so groß wie Bayern, grenzt Georgien im Norden an Russland, im Süden an die Türkei und an Armenien, im Osten an Aserbaidschan und im Westen mit Badeorten wie Batumi an das Schwarze Meer. Vielleicht nicht gerade das nächstliegende Reiseziel – und genau deswegen auf der Liste neugieriger, abenteuerlustiger Entdecker. Auch unsere Reise beginnt – wie fast jede Georgienreise – in der Hauptstadt Tiflis, die umgeben von drei Gebirgszügen wie eingebettet in einem Talkessel liegt.

Von den 3,7 Millionen Einwohnern des Landes lebt rund eine Million in Tiflis, das die Georgier Tbilisi (georgisch: „warme Quelle“) nach den heißen Schwefelquellen in der Altstadt benannt haben. Eine „herrliche Stadt“ nannte Marco Polo Tiflis bereits im 13. Jahrhundert. Herrlich finden wir zunächst schon das neue „Stamba Hotel“, in dem wir residieren. In einem der bekanntesten Gebäude der Stadt – einem ehemaligen Verlagshaus aus dem 20. Jahrhundert – haben lokale Designer und Künstler von der Uniform des Personals über das Interieur bis zur Ausstattung der ellipsenförmigen Bar mitgewirkt. Nicht nur das Interior des „Stamba“ mit seinen fünf Stockwerken, den komfortabel ausgestatteten Zimmern und dem Rooftop-Poolwirkt luxuriös, das Haus liegt zudem im angesagten Vera-Viertel: Einst Heimat von Kreativen und Intellektuellen, sind die Straßen nun gesäumt von Boutiquen und Restaurants, außerdem befindet sich nicht weit entfernt die Flaniermeile der Hauptstadt, der Rustaweli Boulevard.