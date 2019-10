Genusstour durch das Loire-Tal - die schönsten Hotels, Restaurants und Schlösser

Eine Tour durch das Loire-Tal

Das Val de Loire ist eine Art natürliches Paradies, das über Jahrhunderte hinweg eine unwiderstehliche Anziehungskraft auf französische Könige und ihre Entourage ausübte. Vom Mittelalter an entstanden mehr als 300 Burgen, Schlösser und Herrenhäuser an Seen, in Wäldern oder direkt an den Ufern der Loire und ihrer kleinenNebenflüsse. Unter der Regie großartiger Architekten wurden monumentale Prachtbauten errichtet und ungezähmte Natur in einzigartige Parklandschaften verwandelt. Große Schriftsteller wie Jules Verne, Honoré de Balzac und François Rabelais wurden hier geboren, Leonardo da Vinci verbrachte seine letzten beiden Lebensjahre im Loire-Tal und ist hier begraben.

Willkommen in Angers

Die Umgehungsstraße bringt uns im Handumdrehen auf die A 11. Vor uns liegt eine entspannte Fahrt auf fast leerer Piste durch eine leicht hügelige, vom in der Sonne glänzenden Band der Loire geteilte Parklandschaft. Nach einer knappen Stunde nehmen wir die Abfahrt Angers in Richtung Briollay und nähern uns nach wenigen Kilometern Landstraße über die von uraltem Baumbestand gesäumte Auffahrtsallee dem „Château de Noirieux“. Es ist eines von fünf Relais & Châteaux-Hotels in der Gegend, die sich zu einer sogenannten Route du Bonheur zusammengeschlossen haben. Wir trauen unseren Augen nicht: Das Hotel hat offensichtlich Ruhetag. Dass wir dennoch eine Bleibe finden, verdanken wir einer jungen Frau, die das Haus hütet und uns auf die Schnelle ein privat geführtes Schlosshotel in der Nähe organisiert. Ein wahrer Glückstreffer: François und Hedwige de Valbray erwarten uns bereits vor dem „Château des Briottières“. Motor abstellen, kurz frisch machen, und zehn Minuten später sind wir gemeinsam auf dem Weg zum „Anjou Golf & Country Club“, wo wir mit Perlhuhn, Püree und Rotwein verwöhnt werden. Auf dem Heimweg zeigen uns unsere Gastgeber das verwunschene Wasserschloss Château Le Plessis-Bourré und nehmen uns anschließend spontan zum Tee zu Freunden mit. Auf diese Art erleben wir ein privat bewohntes Renaissance-Schlösschen, das die Besitzer mit Antiquitäten und modernen Designmöbeln wohnlich gemacht haben. Nach etwas Käse aus der Gegend und noch mehr Rotwein fallen wir am Abend unter dem Porträt der Großmutter des Hausherrn und umgeben von Rosentapeten und goldgerahmten Spiegeln in einen traumlosen Schlaf.

Am nächsten Morgen besichtigen wir die Räumlichkeiten – 17 von Hedwige mit viel Liebe sowie Stoffen und Tapeten des Pariser Interior-Experten Pierre Frey eingerichtete Zimmer, den Salon, die Bibliothek, Kapelle, Orangerie sowie Pool und Badehaus im weitläufigen Park. Am liebsten würden wir länger bleiben und die Besuche der berühmten Schlösser und kleinen Städtchen sowie die Lustfahrten entlang der Loire als Tagesausflüge organisieren. Nach dem Frühstück brechen wir mit Bedauern auf und fahren wie geplant nach Angers. Wir flanieren über die zentrale Rue Saint-Laud zu den Straßencafés an der Place du Ralliement und bewundern vor der Weiterfahrt im Musée des Beaux-Arts Meisterwerke von Murillo, Fragonard und Delacroix.