Gender Pricing ist eine glorreiche Erfindung des Marketings, mit der es nicht schlecht fährt — bis jetzt! Denn je mehr Frauen wir für das Thema sensibilisieren, desto enormer wird der Druck auf die Unternehmen. Absatzeinbußen sind die Folge. Stellen Sie sich beim nächsten Einkauf in der Drogerie also die Frage, ob das gleichwertige Produkt in blau nicht auch den Job erledigt. Und beginnen Sie den nächsten Smalltalk mit Kolleginnen oder Bekannten unbedingt mit der Frage: Und, habt ihr eigentlich schon mal was Gender Pricing gehört?