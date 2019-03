Gemischte, abstrakte Fotokunst– Künstlerin Madeleine Gross im Interview

Wenn man sich die Fotos von Madeleine Gross anschaut, dann kann es schon mal passieren, dass man sich in den eigenen Gedanken verliert. Die junge "mixed-media" Künstlerin lebt in Toronto und erzeugt durch ihre Kunst vor allem eins: Sehnsucht, Fernweh, Freude und Vollkommenheit. Wir haben mit der anstrebenden Künstlerin über mehr als nur "Linienführung" gesprochen.

MADAME.de: Wie sind Sie auf die Idee gekommen, Fotografie mit Malerei zu vermischen?

Madeleine Gross: Ich dachte daran, zwei Mittel miteinander zu kombinieren: Ich wollte einfach das, was wir jeden Tag sehen und wahrnehmen abstrahieren und daraus Kunst machen. Es ist eine Art und Weise, Figuren und Landschaften zu abstrahieren, ohne die Realität dabei zu verfälschen. Ich möchte, dass diese Mischung Emotionen hervorruft und eine neue Erzählweise kreiert.

Woher nehmen Sie die ganze Inspiration?

Die meiste Inspiration entnehme ich der Natur und dem Licht. Ich versuche Texturen zu kreieren und eine gewisse Bewegung zu erzwingen. Wenn es sich zum Beispiel um ein Strandbild handelt, dann mime ich die Wellen des Ozeans nach oder das Gefühl, eine frische Brise in seinem Gesicht zu spüren. Außerdem finde ich es unglaublich spannend, Leute in ihrer natürlichen Bewegung zu beobachten, vor allem im Zustand der Glückseligkeit. Dann versuche ich die Bewegung der Leute in diesem Setting nachzuahmen. Vor allem wenn ich Figuren zeichne denke ich daran, wie es sich für mich wohl anfühlen wurde, jetzt an diesem Ort zu sein. Dieses Abstrakte setze ich dann in die Figur.