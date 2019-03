Gelbstich entfernen: 5 SOS-Tipps für blondiertes Haar

Tipp 1: Aspirin plus C

Ein Hausmittel, mit dem schon Mama früher so einiges Nützliches angestellt hat: Aspirin plus C. Das Schmerzmittel, das eigentlich jeder im Haus hat, wirkt nicht nur beim Kater Wunder. Es kann auch den unerwünschten Gelbstich im Haar einfach auswaschen. Dazu zwei Brausetabletten oder Sachets in ca. 500 ml kaltem Wasser auflösen und anschließend langsam über das Haar gießen. Das ungewöhnliche Haartonikum ungefähr 30 Minuten einwirken lassen, bevor es mit warmem Wasser ausgespült wird. Wichtig: Verwenden Sie unbedingt Aspirin plus C! Denn vor allem das in der Tablette enthaltende Vitamin C ist dafür verantwortlich, dass die gelblichen Farbpigmente aus dem Haar gewaschen werden.

Tipp 2: Zitronensaft

Zitronensaft wirkt sich ähnlich aufs Haar aus wie Aspirin plus C: Er entzieht der Blondierung die unschönen Gelbpigmente — übrig bleibt ein kühler Blondton, ganz ohne Verfärbungen. Damit Sie nicht stundenlang damit beschäftigt sind, Zitronen auszupressen, beschränken Sie sich je nach Haarlänge auf die Verwendung von 1-3 Stück der gelben Zitrusfrüchte. Den Saft nach dem Pressen mit ca. 200-300 ml Wasser vermengen und ins Haar geben. Am besten geht das übrigens mit einer leeren Sprühflasche, die Sie kurzerhand mit dem Zitronensaft befüllen können. Nachdem die saure Kur ca. 30 Minuten eingewirkt hat, einfach mit warmem Wasser ausspülen.

Tipp 3: Silbershampoo