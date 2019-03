Sie haben noch nie etwas von Sanna gehört? Kein Wunder, denn diese kleine Insel ist gerade einmal 3.000 qm groß und taucht in den wenigsten Reiseführern auf. Die Insel Sanna ist eine von 1.000 Inseln, die zur Gemeinde Træna gehören, allerdings sind von diesen 1.000 Inseln nur drei Stück bewohnt. Sanna ist vor allem für Musikliebhaber ein wahres Highlight: Dort findet einmal im Jahr das Træna-Festival, das abgelegenste Musikfestival der Welt statt. Die Bühnenkulisse ist ein wahres Kunstwerk: In einer alten Kirche, Zelten sowie Höhlen, geben Musiker ihre Songs zum Besten. Wer sich dieses Ereignis nicht entgehen lassen möchte, benötigt bei der Anreise viel Geduld: Die Fahrtzeit mit der Fähre beträgt sechs Stunden. Wenn die Anreise geschafft ist, wird man mit viel Charme eines kleinen Fischerdorfes belohnt und sieht den Traenstaven, den 300 Meter hohen Berg der kleinen Insel. Eine geführte Wanderung sollten Sie sich nicht entgehen lassen.

5. Hiiumaa, Estland

Estland ist per se nicht das favorisierte Reiseziel, die Insel Hiiumaa besitzt jedoch jegliches Potential dazu. Hiiumaa ist die zweitgrößte Insel Estlands, mit 50 Prozent Waldanteil – langweilig wird es in der Natur allerdings keineswegs. Übrigens steht hier auch einer der ältesten Leuchttürme der Welt, der seit 1531 ständig in Betrieb ist. Wir empfehlen eine Anreise im Winter, da Sie die Insel dann über Europas längste Eisstraße erreichen können – so beginnt die Anreise schon mit einem Highlight. Übernachten können Sie zum Beispiel im Hotel und Restaurant Viinaköök, das den berühmt-berüchtigten „Hiiumaa-Wildschweinbraten“ mit Sauerkraut und Beeren serviert. Lecker!