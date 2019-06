Gedanken steuern: Warum positives Denken so wichtig ist

Wer schon einmal versucht hat, sich voll und ganz auf einen Gedankengang zu konzentrieren beziehungsweise mal an nichts zu denken, wird gemerkt haben, wie schwer das ist. Pro Tag wirbeln bis zu 70 000 Gedanken durch unsere Köpfe, 22 Millionen sind es im Jahr. Sie fordern lautstark Gehör, wirklich still ist es im Kopf eigentlich nie. Das Erschreckende an dieser Situation: Laut Studien sind nur mickrige drei (!) Prozent davon neu, positiv und aufbauend. 25 Prozent sind eher negativ gegen andere oder aber gegen uns selbst gerichtet, und ganze 72 Prozent sind flüchtig, unwichtig bzw. wiederholen sich ständig. Das Gedankenkarussell dreht sich also unaufhörlich, völlig unbeeindruckt davon, ob wir das überhaupt möchten. Einfach mal abschalten? Gar nicht so einfach und von unserem Gehirn anscheinend auch nicht gewollt. Neurowissenschaftliche Studien konnten beweisen, dass das Gehirn auch im Ruhezustand, dem sogenannten Resting State, äußerst aktiv ist. So gaben Wissenschaftler am Medical College of Wisconsin ihren Versuchspersonen die eigentlich simple Aufgabe, nichts zu tun und auch an nichts Bestimmtes zu denken, während ihre Gehirnströme mittels Magnetresonanztomografie gemessen wurden. Das erstaunliche Ergebnis: Die Gehirnaktivitäten waren genau die gleichen, die auch in den „Task States“ ablaufen, also wenn wir zum Beispiel arbeiten oder die Steuererklärung machen. Das Gehirn unterscheidet demnach nicht zwischen Ruhe und Aktivität – es sendet permanent Informationen. Und weil diese naturgemäß nicht ständig neu sein können, geht uns immer wieder dasselbe durch den Kopf. Gibt es eine Chance, diese neuronale Schallplatte mit Sprung ganz zu stoppen? Neurowissenschaftler bezweifeln das. Wer sich etwa den ganzen Tag mit einer beruflichen Aufgabe beschäftigt hat, wird ihr am Feierabend nicht so ohne Weiteres entkommen können. Zu stark war das Gehirn auf diese Tätigkeit fokussiert. Wem es jedoch möglich ist, seine tagtägliche Jobroutine rund dreimal die Woche beispielsweise durch Sport oder das Spielen eines Musikinstruments gezielt zu unterbrechen, wird es abends leichter haben, abzuschalten.