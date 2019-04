Wie entstehen gebrochene Kapillaren im Gesicht?

Um zu verstehen, wie man gebrochenen Kapillaren am besten vorbeugt, ist es sinnvoll, erst einmal zu verstehen, wie es eigentlich dazu kommen kann, dass sie überhaupt platzen. Ist das Gerücht wahr, dass die Äderchen reißen, wenn man sich zu kräftig die Nase putzt? Zum Glück nicht, wie Dr. med. Merkel klarstellt: "Meistens ist die Entstehung genetisch bedingt. Besonders Frauen sind von gebrochenen Kapillaren im Gesicht betroffen. Diese genetische Schwäche ist von der Art her mit einer Bindegewebsschwäche vergleichbar." Wer sich auch fragt, ob geplatzte Äderchen im Gesicht genauso gesundheitsgefährdend sein können wie Krampfadern, den kann der Dermatologe beruhigen. "Gebrochene Kapillaren sind in erster Linie ein kosmetisches Problem, ganz ohne medizinischen Hintergrund."

Wie kann man gebrochenen Kapillaren vorbeugen?

Schönheitsmakel, die bereits tief in unserer DNA verankert sind und früher oder später in Erscheinung treten müssen, kann man doch gar nicht an ihrer Entstehung hindern, oder? Zumindest hält sich dieser Grundgedanke bei erblich bedingtem Haarausfall oder unschöner Cellulite. Doch Dr. med. Merkel gibt Entwarnung, zwar kann man sie selten ganz verhindern, aber zumindest abmildern — hier sind die 5 Tipps des Dermatologen, die dazu beitragen, gebrochenen Kapillaren vorzubeugen: