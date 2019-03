Für immer jung? Das EGF Serum von Bioeffect wirkt Wunder

Am ehesten glaubt man an die Wirkung von Produkten, wenn man deren Wirkungsschritte nachvollziehen kann. Der Wachstumsfaktor EGF (Epidermal Growth Factor) ist ein natürlicher Bestandteil unserer Haut, der mit dem Alter abnimmt. Die Folge: Die Haut wird dünner, verliert an Fülle und es bilden sich kleine Fältchen - verdammt!

Der EGF wirkt als zellaktivierender Botenstoff und sendet Signale zur Hauterneuerung. Die Zellen melden den Impuls an die Nachbarzellen weiter. Diese Signalkaskade setzt sich bis zu den Kollagen produzierenden Zellen in den tieferen Hautschichten fort.

Forschern ist es gelungen, das körpereigene EGF vereinfacht gesagt „nachzubauen“. Es befindet sich in Gerstenpflanzen in Island, die in einem Gewächshaus bei Reykjavik unter idealen Bedingungen und vor allem nachhaltig aufgezogen werden: Bei Temperaturen zwischen 16 und 20 Grad wachsen die jungen Pflanzen in bakterienfreier Vulkanasche und werden mit sauberem isländischem Quellwasser bewässert. Und zwar so lange, bis die genetisch modifizierte Gerste als feines Pulver verarbeitet werden kann. Das Besondere: Jede Pflanze wird per Hand verarbeitet, lediglich die Bewässerung erfolgt über die Quellen aus der umgebenen Natur und wird maschinell betrieben. Klima-bedingt ist der Anbau in Deutschland daher nicht möglich.