Die schönsten Streetstyles der Paris Fashion Week

Mit den Fashion Shows in Paris endet der Mode-Monat, der ganz im Zeichen der Kollektionen für Frühjahr/Sommer 2020 stand. Wenn am 1. Oktober die letzte Show in der französischen Hauptstadt gezeigt wird - in diesem Jahr ist es Louis Vuitton - haben wir nicht nur internationale Spitzen-Couture der namhaftesten und gleichzeitig ältesten Modehäuser überhaupt gesehen, sondern uns auch von den Straßen der französischen Hauptstadt inspirieren lassen. Ob ausgefallene Stylings, neue It Bags oder schicke Schuhe: Wir haben Ausschau nach den schönsten Trends gehalten.