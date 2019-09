Front Row: Wer sitzt eigentlich in der ersten Reihe bei der Fashion Week in New York?

Ein Platz in der ersten Reihe bei der Fashion Week in New York ist heiß begehrt. Wer hier sitzt, spielt in der obersten Fashion-Liga mit. Die Modewoche in New York ist exklusiv und die Gäste der Shows werden sorgfältig in monatelanger Planung von Designern und Agenturen ausgewählt. Doch wer sind die Leute, die dort Platz nehmen und den besten Blick auf die neuen Kollektionen von Tom Ford, Tommy Hilfinger und Co. werfen?

Je begehrter die Show, desto dichter sitzen alle Gäste zusammen. Dort findet man vor allem bekannte Gesichter aus dem Film- und Musikbusiness, wie gerade bei Tom Ford Topmodel Joan Smalls, Schauspieler Ansel Elgort, Sängerin Miley Cyrus, Basketballstar Rusell Westbrook, Model Amber Valletta und Tänzer Naoki Kobayashi. Meist werden sie vorher vom Designer selbst beim sogenannten Fitting eingekleidet und tragen bereits die kommende Kollektion. Die "neuen" Stars am Modehimmel sind aber vorrangig die Influencer. Sie nehmen mittlerweile einen großen Teil der Fashion Weeks ein und bestimmen gerade im Bereich Streetstyle, welche Outfits Trend werden. Auch in der ersten Reihe bei der New York Fashion Week nehmen viele von ihnen Platz.

Einige Gesichter wirken unscheinbar und bekommen trotzdem einen Platz in der ersten Reihe neben Hollywood-Schauspielern und bekannten Influencern ein. Sie sind die wahren Könige der ersten Reihe. Unauffällig, meistens ganz in Schwarz gekleidet oder mit Sonnenbrille ausgestattet, sitzen sie aufmerksam dort und beobachten die Looks auf dem Runway. Die Rede ist von den Redakteuren und internen Vertretern der großen Modeinstituten. Und während auf dem Runway die neuen Modetrends der kommenden Saison gezeigt werden, drücken in der ersten Reihe auch Freunde und Familie von Models und Designern die Daumen, das alles klappt.