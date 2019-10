Lang und wild - so lautet das Motto bei den Langhaarfrisuren. Wie keine andere Haarlänge steht hier die Natürlichkeit im Vordergrund. Klar, kann mit Locken ein unkonventioneller Look gezaubert werden, aber wer seiner langen Mähne in 2020 eine Freude bereiten will, verzichtet auf den Einsatz von Glätteisen und Co. Stattdessen wird ohne große Mühen ein Scheitel gezogen, der weder gerade noch an irgendeiner bestimmten Stelle sitzen muss. Für den perfekten Undone-Look ist das Lufttrockenen der Haare empfehlenswert, was wiederum auch der Gesundheit der Haare zugute kommt.

Wie bei Celine, Saint Laurent oder Chanel standen unkomplizierte Stylings im Vordergrund. Die langen Haare wurden sleek oder mit etwas Textur getragen. Bei Hedi Slimanes Laufsteg Show für Celine waren neckische Wellen zu sehen, die stark an die Haarstruktur nach einer Nacht mit Flechtzopf erinnern und so bestens zum 70er Jahre Feeling der Kollektion passten.