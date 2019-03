Frisurentrends 2019: So stylen und pflegen wir unsere Haare

Madame.de Wie sehen die Frisur-Trends 2019 aus?

André Märtens: Die Schönheit der Haare sollte klar im Fokus liegen. Natürlich darf man Hilfsmittel anwenden, jedoch in Maßen. Lockiges Haar, auch gerne unterstüzt durch Dauerwelle wird Thema sein. Der Fokus beim Haarschnitt liegt vor allem auf gestuftem Haar, bis schulterlang. Zudem darf das Haar gerne Struktur haben, von luftgetrocknet bis hin zu klassischen Fönstylings und Hollywood Waves.

Welche Frisur feiert ihr Comeback?

Der Pony! In allen Variationen und auch gerne dazu der klassische Ponytail. Straight und Sleek kommt wieder, mit graphischen Elementen und auch unterschnitten.

Gibt es eine Frisur, von der wir uns im nächsten Jahr endlich verabschieden dürfen?

So genau kann man das gar nicht sagen. Letztendlich geht es nicht um die Frisur, sondern um den Menschen. Jeder inszeniert sich anders und nach seinen eigenen Kriterien sucht man sich Haarschnitt, Farbe und Look aus. Wir machen Haare für den Menschen dahinter, nicht umgekehrt.

Was sind die Haarfarben-Trends 2019?

Wichtig ist vorallem, dass das Haar gesund aussehen sollte. Pflanzenfarben werden immer beliebter und auch klassische Strähnen feiern ein Comeback. Balayage bleibt nach wie vor ein Thema und Reflexauffrischungen mit Tönungen geben dem Haar mehr Tiefe.

Wie aufwendig ist der Look von William Fan?

Der Look ist eine Idee von William Fan direkt. Authentische Looks sind ihm sehr wichtig und die Natürlichkeit der Haare soll unterstützt werden. Der Mensch soll im Vordergrund stehen, sodass wir in der Regel auf abstrakte Konstruktionen eher verzichten. Von daher ist der Look schon etwas aufwändiger.

Der Zopf ist grundsätzlich etwas, was jeder nachmachen kann. Die Schwierigkeit besteht darin, die Haarenden zu verbinden. Hierbei verwenden wir etwas, was man so eigentlich nicht verwenden sollte: Kabelbinder. Aber da wir es ja wieder rausmachen, es das in Ordnung (lacht.)