Sinnlicher Look bei Rianna + Nina

Passend zu den farbenfrohen Prints von Rianna + Nina der "It’s all Greek to me!"-Kollektion kreierte das Wella Styling Team einen ausdrucksstarken und zugleich sinnlich, femininen Look: Eine leicht toupierte Tolle, die durch einzelne, in sich verdrehte und um den Kopf festgesteckte Haarpartien zu einem lieblichen Look vollendet wird. Besonderes Highlight: eine kleine Tiara, die vereinzelt den Haar-Look der Modelle krönt.