Bereits in der vergangenen Saison erlebte der Micro Pony sein Comeback und war auf diversen internationalen Catwalks und an zahlreichen Stars zu sehen. In diesem Jahr zählt der extravagante Hairstyles zu den angesagtesten Trendfrisuren überhaupt. Und so viel steht fest: Die extrem kurzgeschnittene Frontpartie hat nicht nur viele Namen, sondern auch zahlreiche prominente Fans.

Im Gegensatz zu einem üblichen Pony ist Micro-Pony ein paar Zentimeter kürzer und endet über den Augenbrauen. Somit werden die Augen durch den Pony nicht teilwesie verdeckt, lediglich die Hälfte der Stirn sieht man nicht.

Micro Pony, Mini Pony, Micro Bangs, Micro Fringe oder Baby Bangs – so vielfältig die Bezeichnungen für den edgy Frisuren-Trend sind, so lange ist auch die Liste an prominenten Anhängerinnen, die ihm im Laufe der Zeit verfallen waren und es heute noch sind.