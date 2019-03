Frisuren ohne Föhnen: 6 Styling-Ideen direkt vom Runway

Der sogenannte Baby Hair Bun gehört zu den absoluten Must-have-Frisuren 2019. Kein Wunder, so unkompliziert wie das Styling auch ist. Am saubersten geknotet wird der hoch am Kopf platzierte Dutt im Nasszustand der Haare – passt also! Auch Fendi lies die Models mit dem Baby Hair Bun die neue Frühjahr / Sommer-Kollektion in Mailand präsentieren. Das Haarstyling bildete dabei einen gewollt verspielten Kontrast zu den starken Farben und Mustern der Kleider.