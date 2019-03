Nur was für langes Haar? Von wegen! Auch Kurzhaar-Looks können prima Frisuren mit Tuch tragen. Statt Haarbänder aus Gummi oder Haarreifen werden stattdessen einfach Halsbänder auf dem Schopf eingesetzt. Im vorderen Bereich platziert, mit und ohne Ohren bedeckt, entsteht so ein toller Hippie-Look, der zu sommerlichen Kleidern oder lässigen Denim-Styles kombiniert werden kann. Unser Tipp: Die hintere Partie toupieren! Der Look wirkt besonders edel und kann auch prima am Abend und zu Events getragen werden.

Natürlich greift auch hier die umgekehrte Variante: Statt das Tuch im Nacken zusammenzubinden, wird der Knoten einfach am Haaransatz gesetzt. In seitlicher Position erinnert der Look an den 50er Jahre Stil und kann super zu Tellerröcken oder Blümchenkleidern kombiniert werden.