Weitere tolle Frisuren für dünnes Haar sind Locken-Stylings. Das Schöne daran: Es gibt sie in vielen unterschiedlichen Varianten- mit dem immer gleichen Ergebnis: mehr Volumen! Schon lässige Beach Waves machen den Schopf sofort fülliger und sind im Handumdrehen auch am Morgen gestylt. Hierzu werden die Haare in nicht allzu viele Partien unterteilt (die Wellen sollen natürlich aussehen). Anschließend wird das Glätteisen strähnchenweise durch die Haare gezogen, an den Spitzen gefaltet und nach hinten gezogen – fertig ist der Look wie frisch vom Strand.

Wer noch mehr Volumen möchte, muss dazu einfach nur die Strähnchen feiner unterteilen. Beim Eintippen des Glätters entstehen statt Wellen, dann Locken.