Ein langweiliges Zopfgummi war gestern! In 2019 erleben wir die volle Fülle an unterschiedlichen Haar-Accessoires, die nicht nur praktisch sind, sondern noch dazu ganz schön was hermachen. Abgelöst wird das Normalo-Gummiband durch Scrunchies, die wulstigen und gerne mit Samt verkleideten Bändern, die wir noch aus den 90ern kennen. Ob Sie dabei lieber auf schlichteres Schwarz oder ein Modell in Neon oder Pastell setzen, ist Ihnen überlassen und sicherlich Geschmackssache. Am besten wenden Sie die Statement-Haargummis zum Binden eines klassischen Pferdeschwanzes oder zum Kreieren eines Dutts an.

Zweiter großer Trend in Sachen Frisuren-Schmuck 2019: Haarspangen. Vor allem im Statement-Format mit pfiffigen Aussagen oder Brand-Logos fallen die Schmuckstücke im Haar auf. Vorreiter und – zumindest bei uns in der Redaktion – ist die Haarspange von Gucci im Gedächtnis geblieben. Ob in Rosa, mit Glitzerapplikationen oder in zurückhaltendem Braun – das Trendpiece darf 2019 einfach nicht fehlen!