Gibt es einen Frisurentrend, den du niemals wieder sehen willst?

Wattesträhnen! Bei diesem Frisurentrend werden einzelne Strähnen mit einer sehr hochprozentigen Blondierung eingestrichen und dann auf Watte gelegt, um sie voneinander abzutrennen. So wird eine sehr hohe Aufhellung erzielt unter der das Haar jedoch immens leidet. Wir haben diese Technik niemals in unserem Salon angewendet und der Look ist letztendlich unmodern und unnatürlich. Wattesträhnen möchte ich wirklich niemals wieder sehen. Besonders in Richtung Düsseldorf ist dieser Haartrend jedoch noch sehr beliebt.

Welcher Haarfarbentrend steht grundsätzlich jeder Frau?

Mit einer Balayage-Technik lassen sich in jede Haarfarben gezielte Lichtreflexe setzen, die den Look modern machen. Die Längen werden sanft aufgehellt und man sieht aus, als wäre man drei Wochen im Urlaub gewesen. Deshalb steht Balayage jeder Frau mit jeder Haarfarbe.