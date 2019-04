Balayage bleibt uns auf jeden Fall erhalten, weil man mit dieser Färbetechnik unzählige Looks erzielen kann. Im Spiel mit unterschiedlichen Farbnuancen und Intensitäten ergeben sich wunderbar natürliche Looks. Was aber auf jeden Fall verschwinden wird, sind Ombre-Looks. Dieser Haartrend ist definitiv vorbei! Dafür wird er mit fabelhaften Haartrends 2017 ersetzt.

Wie kann man den eigenen Lieblingshaarschnitt modernisieren, wenn man Lust auf neue Frisurentrends 2017 hat?

Es hilft schon viel, den Pony ein kleines bisschen aufzuhellen und dem Gesicht einen softeren Rahmen zu geben. Das lässt den gesamten Look jünger und frischer wirken. Die "Root Blurring“-Methode ist für den Haarschnitt 2017 auch super geeignet.