Frisuren 2016: Diese Looks tragen wir jetzt

Frisuren

Was kommt, was geht, was bleibt aktuell? Wir haben mit Andreas Wild, Senior Stylist von John Frieda, über die Frisuren gesprochen, die wir 2016 häufiger sehen werden. Neben der großen Vorschau zu den neuen Frisuren Looks hat er uns außerdem verraten, welche Frisur für ihn die wohl ikonischste aller Zeiten ist!