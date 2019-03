Gibt es Merkmale, an denen ich einen guten Friseur sofort erkenne?

Hagen Krüger: Es kommt natürlich darauf an, in welche Preisklasse man gehen möchte. Die Kundinnen heutzutage haben Schwellenangst. Alle schauen online und bei Instagram, wie der Laden aussieht und wie die anderen Kunden danach aussehen. Ein guter Friseur ist mit seiner Kundin sofort Pari und sollte ihr klar machen, wie viel Arbeit und wie viele Termine notwendig sind, um einen Look zu erzielen. Wenn man von Dunkel auf Hell gehen möchte, sollte nicht zu radikal gearbeitet werden. Einigen Kundinnen geht das aber nicht schnell genug. Sie gehen zwischen den gesetzten Terminen aus Ungeduld zu einem anderen Friseur und da passiert dann meistens das Malheur.

Fühlen sich Friseure betrogen, wenn ein anderer Friseur in den Haaren wildert?

Hagen Krüger: Ein Friseur ist immer bestrebt, dass eine Kundin bei ihm bleibt und es bringt eine gewisse Enttäuschung mit sich, wenn die Kundin sagt, dass sie jetzt woanders ist. Man denkt, man hätte etwas falsch gemacht. Aber meistens läuft es so ab, dass meine Kundinnen nach einem kleinen Abstecher wieder zu mir kommen und sagen: “ Hagen, bitte hilf mir.“ Ein Ausflug zu einem anderen Friseur kostet unnötig viel Geld. Wir in diesem Salon sind die Typen die angeschrieben werden, wenn die große Not herrscht. Wenn ein Färbe-Unglück passiert ist und wir die Haare retten sollen. So kann man sich natürlich in der Haarszene seine Lorbeeren verdienen.

Macht es dir Spaß, Feuerwehr zu spielen?

Hagen Krüger: Es macht mir persönlich sehr viel Spaß, den Karren aus dem Dreck zu ziehen.

Unterscheidet sich die Berliner Kundin eigentlich von der in München oder Düsseldorf?

Hagen Krüger: Definitiv. Die Berlinerin lässt viel mehr Trend zu. Sie ist offen für neue Ideen und hat keine beengte Vision von sich selbst. Das optische Spektrum ist hier viel facettierter. Natürlich hängt es auch immer mit der sozialen Stellung und dem Beruf ab, aber die Münchner Kundin ist schon deutlich anstrengender. Das sieht man ja zum Beispiel an dir!

Viele Trends entwickeln sich von der Hauptstadt in den Rest des Landes.

Hagen Krüger: Alles hat seinen Ursprung im Berghain! Aber letztendlich geht es darum, dass man selbst wissen muss, wer man sein will. Welche Vision habe ich von mir selbst? Will ich die Haarfarbe, die perfekt zu meinem Teint passt oder will ich ein Statement setzen? An diesem Punkt ist es Trend-unabhängig, sondern kommt auf die Persönlichkeit an. Du möchtest ja auch kein Standardblond haben.

Was machst du eigentlich gerade? Etwa "münchnerisch-anspruchsvolle“ Haare?

Hagen Krüger: Nein, keine Sorge. Erst einmal mache ich eine Freehand Balayage in dem ich die Farbe mit der Hand einarbeite. Das ist eine Technik, die nur sehr wenige Friseure draufhaben und extrem schöne Übergänge schafft. Dein Wunsch war es ja, blonder zu werden. Ich könnte mir ein Smoky Roséblond super bei dir vorstellen.

Ein was?!

Es wirkt rauchig, pudrig und hat einen leichten Rosé-Touch, der nicht wirklich definiert wirkt. Das macht die Einzigartigkeit meiner Arbeit aus.