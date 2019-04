Friends: Comeback der Kultserie

Auch der erste Serienstar meldete sich bereits zu Wort: Matt LeBlanc, der neben Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, David Schwimmer und Matthew Perry den Joey spielte, schrieb auf Twitter: "Should be a good time!"

"Ich hoffe, dass sie alle sechs zur gleichen Zeit im gleichen Raum sein werden", sagte jedoch NBC-Programmdirektor Bob Greenblatt dem US-Sender CNN. "Ich weiß aber nicht, ob wir das logistisch hinbekommen." Immerhin werden die sechs am Ende auf dem Bildschirm wiedervereint sein. Und wer weiß, vielleicht hat das Team rund um "Friends" bei den Dreharbeiten um das TV-Comeback so viel Spaß, dass es bald doch noch eine richtige Reunion in Serienform geben wird - auch wenn Produzentin Marta Kaufman das bereits kategorisch ablehnte ...