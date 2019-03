French Cut: Warum diese Frisur einfach jeder Frau steht

Obwohl der French Cut keine hohen Styling-Ansprüche an seine Trägerin stellt, kann er mit einigen Produkten und Handgriffen schnell an Form gewinnen: Für mehr Griffigkeit und sanfte Wellen im Haar sorgt Texturizing- oder Sea Salt-Spray. Dieses einfach ins Haar sprühen und mit den Fingern in Form bringen — et voilà, fertig ist ein wilder und zugleich doch sehr femininer Look des French Cuts. Übrigens: Für das Extra an Wellen kann ein Lockenstab prima nachhelfen.