Freie Trauung: Ideen und Ablauf

Im Prinzip ist es ganz einfach: Eine freie Trauung ist genau das, was der Name impliziert: Frei. Ohne an bestimmte, kirchliche Rituale gebunden und unabhängig von der Religionszugehörigkeit gibt es für eine freie Trauung keinen festen Ablauf.

In Deutschland, Österreich und auch der Schweiz erfolgt zunächst das „Ja-Wort“ im Standesamt, was für viele Paare eher eine bürokratische Angelegenheit darstellt, als eine entspannte Sache. Die eigentliche und viel wichtigere Zeremonie findet erst in der Kirche statt: Das Singen von Liedern, das Halten von Ansprachen und der obligatorische Ringwechsel gehören klassisch zu der kirchlichen Trauung dazu.

Eine kirchliche Trauung ist jedoch nicht immer möglich: Bei gleichgeschlechtlichen Ehen, nicht-gläubigen Partnern oder wenn es sich um eine zweite Eheschließung handelt, kann eine Ehe nicht kirchlich abgesegnet werden. Die Lösung: Eine freie Trauung.

Man ist völlig frei in der Gestaltung, der Regeln, des Redners, des Ortes und sämtlicher Rituale. Das Schöne: Das Brautpaar steht absolut im Mittelpunkt, unabhängig von Gottes Worten.

Auf ihre Freundinnen als Brautjungfern müssen Sie natürlich trotzdem nicht verzichten.