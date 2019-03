Free Bleeding stellt fehlgeleiteten Aktionismus in seiner Aufmerksamkeit heischendsten Form dar. Die monatliche Blutung soll aus ihrem angeblich tabuisierten Schattendasein in das Flutlicht der Gesellschaft gezerrt werden. Doch fühlt man sich wirklich als feministische Vorreiterin, wenn man aufgrund seiner Periode ständig in Alarmbereitschaft lebt – quasi immer auf halbem Weg zur Toilette?

Ich kann meine männlichen Freunde gut verstehen, die vom Free-Bleeding-Trend im Allgemeinen und von Artikelbildern mit blutgetränkten Slips im Besonderen hochgradig irritiert sind. Sie stellen mir die Frage, die ich mir selbst nicht beantworten kann: Warum machen wir uns selbst das Leben schwer? Tampons, Binden und Co. wurden erfunden, damit wir uns auf Wichtigeres konzentrieren können, als unsere blutenden Genitalien.

Wer die Blutungen sekundengenau vorhersagen kann und sich stets in Sichtweite einer Toilette aufhält, kann gerne frei-blutend zur Glückseligkeit finden. Für mich wäre das keine Option. Ich gehe währenddessen trinken, tanzen, feiern und vergesse dabei, dass ich überhaupt meine Periode habe.