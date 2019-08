Frankfurt Tipps: Diese Sehenswürdigkeiten, Hotels und Co. sind einen Besuch wert

Die besten Reisetipps für Frankfurt

Mainmetropole, Bankfurt, Mainhatten: Frankfurt hat viele Namen. Doch die Stadt hat noch mehr als nur (gemeine) Synonyme zu bieten. Vor allem in den letzten Jahren hat sich die Metropole einem kontinuierlichen Wandel unterzogen und sich regelrecht herausgeputzt. Das Schmuddel-Image und die primäre Wahrnehmung als einem der wichtigsten Business-Standorte Deutschlands sind weitestgehend in den Hintergrund gerückt. Stattdessen wird Frankfurt als Reiseziel immer beliebter. Kein Wunder: Das Erholungsgebiet Rhein-Taunus liegt um die Ecke und die Metropole selbst überzeugt durch ihre Internationalität gepaart mit einer guten Portion hessischer Gastfreundlichkeit. Diese findet sich in der ganzen Stadt verteilt wieder; von Bars, Restaurants, Hotels und Geschäften bis hin zu den zahlreichen Sehenswürdigkeiten. Welchen davon Sie unbedingt einen Besuch abstatten sollten, verraten wir in unseren Frankfurt Tipps: