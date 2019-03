Ganz weit oben auf der Liste der Must-See Weingüter sollte Castello Bonomi stehen. Im Jahr 2017 wurde es zur „Best winery oft he year“ in der Region der Lombardei gekürt. Das Weingut Castello Bonomi, erhebt sich am Hügel des Monte Orfano in der Gemeinde Coccaglio und erhält aufgrund der nahen Lage zum Gletscher einen besonderen Geschmack, angereicht mit gesunden Mineralien. Rund 120.000 Flaschen werden dort pro Jahr produziert.